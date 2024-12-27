Риски. Казахстанская компания Qazaq Air приостановит полеты в Екатеринбург

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно приостановит полеты по маршруту Астана — Екатеринбург с 28 декабря по 27 января. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Рейсы приостановили «для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа» по итогам оценки рисков полетов в Россию. Самолеты этой авиакомпании продолжат летать в Омск и Новосибирск. Решение о возобновлении рейсов в Екатеринбург будет принято по итогам повторной оценки.

Пассажирам отмененных рейсов вернут полную стоимость билетов и предложат бесплатно перебронировать места на альтернативные авиарейсы.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан Казахстана. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.