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Общество

В Новый год без долгов. Кыргызстанцев просят погасить задолженность за свет

Погасить имеющиеся долги за потребленную электроэнергию до 30 декабря просят пользователей приложения «Мой свет».

Как пояснили 24.kg в пресс-службе ОАО «НЭСК», если у абонента будет задолженность, то последует отключение. При установленном «умном» счетчике это происходит онлайн, сразу после оплаты направляется сигнал на оперативное подключение.

Энергетики ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в праздники, как и в обычные дни, будут работать на своих постах круглосуточно, но уже в усиленном режиме.

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В компании утвержден график дежурства руководства центрального аппарата, руководителей всех филиалов, а также ответственных специалистов. Усилены меры по охране энергообъектов.

«Оперативный персонал переведен на режим повышенной готовности и усилен контроль за работой оборудования электрических сетей. Проверяется также надежность работы каналов связи, телемеханики с подведомственными объектами, включая мобильную связь. На случай нештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения. Все ремонтные бригады обеспечены необходимыми запасными частями», — отметили в пресс-службе.

По вопросам электроснабжения советуют обращаться в единый энергетический информационно-справочный кол-центр по номерам 105, 1209, который работает круглосуточно и без выходных.

Ранее Министерству энергетики поручили обеспечить бесперебойную работу энергосистемы в новогодние праздники. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315594/
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