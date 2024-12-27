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Общество

В Кызыл-Аскере открыли новый Центр семейной медицины

В селе Кызыл-Аскер в Бишкеке открыли новый Центр семейной медицины № 12. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В церемонии открытия участвовал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Строительство здания общей стоимостью более 70 миллионов сомов начато в июле 2022 года, где предполагалось разместить филиал ЦСМ № 1.

Однако в рамках административно-территориальной реформы, в ходе которой к столице были присоединены некоторые районы Чуйской области, принято решение о создании самостоятельного учреждения — Центра семейной медицины № 12.

ЦСМ рассчитан на одновременное обслуживание 150 человек, оснащен современным оборудованием, включая кабинеты УЗИ, ЭКГ и флюорографии, а также техническими помещениями, зонами для стерилизации медицинских изделий и санитарными узлами.

В своей речи министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что открытие Центра семейной медицины № 12 укрепит медицинскую инфраструктуру города Бишкека и позволит обеспечить жителей качественными и своевременными услугами. Министр также выразил благодарность медицинским работникам за их труд и пожелал успехов в работе нового центра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315580/
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