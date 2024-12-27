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Общество

Кыргызстанцы проигнорировали льготное кредитование на газификацию

Кыргызстанцы проигнорировали льготное кредитование на газификацию. Такие выводы следуют из данных, предоставленных Министерством финансов, о выдаче кредитных средств.

Напомним, в марте 2024 года кабмин утвердил проект «Льготное финансирование по газификации Бишкека и Чуйской области», выделив на его реализацию 1 миллиард сомов. Он реализуется при участии ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк».

Несмотря на значительный объем доступного финансирования, по состоянию на 19 декабря в рамках проекта выдано всего 31,48 миллиона сомов кредитных средств. Это около 3 процентов от общей выделенной суммы. Финансированием воспользовались всего 249 субъектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315577/
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