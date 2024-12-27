12:18
USD 87.00
EUR 90.43
RUB 0.88
Общество

В Кыргызстане с начала года дети-сироты получили 265 миллионов сомов

В Кыргызстане с начала 2024 года по 1 декабря открыли 652 банковских счета для детей-сирот. Всего в стране зарегистрировано 2 тысячи 974 круглые сироты, сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров.

Средства направлены из республиканского бюджета. Добавим, что депозиты для сирот открывают в ОАО «Айыл Банк» с ежегодным пополнением из республиканского бюджета. Ранее экс-глава кабмина Акылбек Жапаров отмечал, что государство направило на эти цели 270 миллионов сомов. При наступлении 18 лет сироты могут распорядиться средствами следующим способом:

1
В сфере здравоохранения:

  • оплата лечения и диагностики, которые не покрываются госпрограммами;

  • реабилитация детей с особенностями здоровья;

  • лечение зубов, включая пломбы, удаление и исправление прикуса.

2
В сфере образования: 

  • оплата учебы в колледжах и вузах Кыргызстана или за границей, включая обучение после университета.

3
В сфере жилья:

  • оплата аренды с возможностью выкупа;

  • первый взнос или погашение ипотеки по госпрограммам;

  • ремонт жилья, если оно принадлежит ребенку;

  • покупка или строительство нового жилья, если ребенку нужно больше места и он уже владеет недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315568/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
«Кумтор» передал Дому ребенка 260 тысяч сомов на покупку оборудования и техники
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 567,9 миллиарда сомов
Остатки на депозитах кыргызстанцев в сентябре достигли 245 миллиардов сомов
Обращение девочек-сирот. Камчыбек Ташиев поручил дать две квартиры сестрам
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 555 миллиардов сомов
Размер Фонда защиты депозитов достиг 6,8 миллиарда сомов
Депозиты для сирот государство будет открывать в «Айыл Банке»
В Баткене детям-сиротам купили школьные принадлежности и одежду
Золото, депозиты, валюта. Что поможет сохранить ваши сбережения
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 522 миллиардов сомов
Популярные новости
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Бизнес
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
27 декабря, пятница
12:14
Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие объявило о ликвидации Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприят...
12:10
В Кыргызстане с начала года дети-сироты получили 265 миллионов сомов
12:05
Садыр Жапаров вручил боевые знамена воинским частям Кыргызстана
12:00
Увеличившийся втрое со старыми проблемами. Топ событий года в Бишкеке
11:53
Чиновники по-прежнему считают, что смог не критичный, это датчики неправильные