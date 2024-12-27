В Кыргызстане с начала года дети-сироты получили 265 миллионов сомов

В Кыргызстане с начала 2024 года по 1 декабря открыли 652 банковских счета для детей-сирот. Всего в стране зарегистрировано 2 тысячи 974 круглые сироты, сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров.
Средства направлены из республиканского бюджета. Добавим, что депозиты для сирот открывают в ОАО «Айыл Банк» с ежегодным пополнением из республиканского бюджета. Ранее экс-глава кабмина Акылбек Жапаров отмечал, что государство направило на эти цели 270 миллионов сомов. При наступлении 18 лет сироты могут распорядиться средствами следующим способом:
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оплата лечения и диагностики, которые не покрываются госпрограммами;
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реабилитация детей с особенностями здоровья;
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лечение зубов, включая пломбы, удаление и исправление прикуса.
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оплата учебы в колледжах и вузах Кыргызстана или за границей, включая обучение после университета.
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оплата аренды с возможностью выкупа;
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первый взнос или погашение ипотеки по госпрограммам;
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ремонт жилья, если оно принадлежит ребенку;
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покупка или строительство нового жилья, если ребенку нужно больше места и он уже владеет недвижимостью.