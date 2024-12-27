В Кыргызстане с начала года дети-сироты получили 265 миллионов сомов

В Кыргызстане с начала 2024 года по 1 декабря открыли 652 банковских счета для детей-сирот. Всего в стране зарегистрировано 2 тысячи 974 круглые сироты, сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров.

Средства направлены из республиканского бюджета. Добавим, что депозиты для сирот открывают в ОАО «Айыл Банк» с ежегодным пополнением из республиканского бюджета. Ранее экс-глава кабмина Акылбек Жапаров отмечал, что государство направило на эти цели 270 миллионов сомов. При наступлении 18 лет сироты могут распорядиться средствами следующим способом:

1 В сфере здравоохранения: В сфере здравоохранения:

оплата лечения и диагностики, которые не покрываются госпрограммами;

реабилитация детей с особенностями здоровья;

лечение зубов, включая пломбы, удаление и исправление прикуса.

2 В сфере образования: В сфере образования:

оплата учебы в колледжах и вузах Кыргызстана или за границей, включая обучение после университета.

3 В сфере жилья: В сфере жилья: