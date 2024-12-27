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Общество

Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие объявило о ликвидации

Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие объявило о своей ликвидации. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Уточняется, что состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие», на котором принято решение о прекращении деятельности компании. Кворум составил 87,77 процента голосующих акций.

Акционеры утвердили ликвидационный баланс предприятия и назначили ликвидатором общества Глеба Сен-Фо Пака. Также решено провести регистрацию прекращения деятельности ОАО «Кара-Балтинское ПАТП» в соответствии с законодательством КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315557/
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