Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие объявило о ликвидации

Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие объявило о своей ликвидации. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Уточняется, что состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие», на котором принято решение о прекращении деятельности компании. Кворум составил 87,77 процента голосующих акций.

Акционеры утвердили ликвидационный баланс предприятия и назначили ликвидатором общества Глеба Сен-Фо Пака. Также решено провести регистрацию прекращения деятельности ОАО «Кара-Балтинское ПАТП» в соответствии с законодательством КР.