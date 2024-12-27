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Общество

Через пункт пропуска «Торугарт» в Кыргызстан въехало более 77 тысяч автомашин

Через таможенный пункт пропуска «Торугарт» в Кыргызстан въехало более 77 тысяч автомашин. Такие данные озвучили в аппарате полномочного представителя президента в Нарынской области по итогам 2024-го.

Через этот КПП на кыргызско-китайской границе въехало 77 тысяч 16 автомобилей, это на 23 тысячи 517 больше, чем в прошлом году.

Полпред Алтынбек Эргешов подчеркнул значимость Таможенной службы для защиты экономических интересов страны и обеспечения соблюдения таможенного законодательства.

«Таможенная служба — гарант нашей экономической безопасности. Помимо сбора таможенных платежей, она ведет борьбу с контрабандой и нарушениями таможенных правил. В своей зоне ответственности ГТС также участвует в решении вопросов, связанных с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия, наркотиков и других опасных грузов», — сказал он, поздравляя таможенников с профессиональным праздником.

По данным Алтынбека Эргешова, таможня Нарына собрала более 400 миллионов сомов таможенных платежей, выполнив план на 104 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315556/
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