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Общество

Число семей, получающих пособие «үй-бүлөгө көмөк», сократилось на 45 тысяч

На 1 декабря 2024 года число семей, получающих пособие «үй-бүлөгө көмөк», сократилось до 66,2 тысячи. Об этом сообщил министр труда Равшанбек Сабиров на пресс-конференции.

По его словам, с 2021-го снижается число получателей данной социальной выплаты. В 2021 году пособие получали 359,5 тысячи детей (111 тысяч семей). В 2022-м показатель сократился до 339,1 тысячи детей (103 тысячи семей). В 2023 году поддержку получали 283,1 тысячи детей (83,2 тысячи семей).

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На конец 2024-го число получателей уменьшилось до 231,7 тысячи детей, что составляет 66,2 тысячи семей.

Таким образом, за три года число детей, получающих пособие, сократилось на 127,8 тысячи, а число семей уменьшилось на 44,8 тысячи.

Равшанбек Сабиров отметил, что снижение связано с ужесточением критериев получения пособия, а также с улучшением экономического положения некоторых семей.

«В этом году пособие не повышали. Количество значительно снизилось с 2021-го. Это связано с усилением ответственности предоставления помощи и принятием активных мер по занятости — соцконтракты», — добавил первый замминистра труда Мухтарбек Баймурзаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315553/
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