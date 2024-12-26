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Общество

У самолета отказали системы управления до захода в РК. Версия казахских властей

Фото из интернета

«У самолета отказали системы управления до захода в Казахстан». Об этом заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге вечером в Актау, рассказывая о том, как происходило крушение самолета Azerbaijan Airlines. 

Как пишет «Азаттык», версия казахстанских властей следующая:

В 10.43 поступил первый сигнал в районный диспетчерский центр Актобе от диспетчера Ростовской зоны о самолете Embraer-190, выполнявшем рейс 8243 и направлявшемся на запасной аэродром из Грозного.

До захода в воздушное пространство Казахстана (на территории России) у самолета отказали системы управления, руль высоты и элеронов. Экипаж не имел возможность устойчиво выдержать курс и высоту.

Диспетчер Ростова сообщил, что после предоставления данных о погоде в Махачкале и Баку экипаж принял решение лететь в Актау.

В 10.53 руководитель полета Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полета в вышке Актау: 

На воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросили реанимацию по прибытии. 

О прибытии аварийного воздушного судна в аэропорт Актау руководитель полетов Казаэронавигации незамедлительно оповестил все аварийные службы — это пожарная команда и медицинский персонал.
«Служба сработала на оперативность. До входа судна в воздушное пространство РК все аварийные службы аэропорта были готовы к приему самолета», — заявил министр транспорта.

Экипаж после входа в воздушное пространство РК установил связь с диспетчером вышки города Актау. Диспетчер оперативно оказал все необходимые действия для посадки воздушного судна на аэродром. Более того, для облегчения установления визуального контакта с полосой были включены огни ВПП.

Далее экипаж предпринял две попытки захода на ВВП аэродрома Актау, в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты самолета. Борт отклонился в сторону береговой линии.

В 11.28 была потеряна связь с экипажем и самолет столкнулся с землей. Сразу же выехали и прибыли первыми на место падения воздушного судна спасательная служба аэропорта Актау и незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров борта.

Также на брифинге сообщили, что на месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау нашли два черных ящика.

«Проведен допрос потерпевших, сотрудников наземных служб, также устанавливаем всех очевидцев. Произведена выемка переговоров по радиостанции. Осмотр места происшествия, которое составляет около 4 тысяч квадратных метров, почти завершен. Обеспечена охрана этой территории, всех предметов и вещественных доказательств», — заявил транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.

Также стало известно, что завтра в Актау прибудут представители компании Embraer, которая производит самолеты данной модели.

Самолет Azerbaijan Airlines рейсом Баку — Грозный вчера разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. В авиакатастрофе погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. 29 человек были госпитализированы. Среди погибших — 6 граждан Казахстана. Среди госпитализированных — 3 гражданина Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315528/
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