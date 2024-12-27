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Общество

Сотрудники «Кумтора» застраховали свое имущество в Госстрахе

Сотрудники закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» застраховывают свое движимое и недвижимое имущество в открытом акционерном обществе «Государственная страховая организация». Об этом сообщает пресс-служба золотобывающей компании.

По ее данным, осознавая важность страхования личного имущества, многие сотрудники предприятия откликнулись на приглашение Госстраха произвести страхование квартир, домов, дачных участков от пожара и стихийных бедствий, личного автомобильного транспорта.

Отметим, что в рамках исполнения действующего законодательства ранее «Кумтор Голд Компани» застраховало все автомобили, специальную технику, производственные объекты, а также перевозку опасных грузов, жизнь и здоровье сотрудников во время работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315510/
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