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Общество

На дороге Балыкчи — Кочкор будут перекрывать движение до 27 января

На дороге Балыкчи — Кочкор будут перекрывать движение до 27 января. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По данным предприятия, на участке от 39,9 километра до 42,9 километра вблизи поворота на перевал Кубакы временно ограничат движение транспорта. Это связано с буро-взрывными работами в рамках строительства железной дороги Балыкчи — Кочкор.

Ограничения будут действовать с 27 декабря 2024 года по 27 января 2025-го. Работы будут проводиться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам с 8.00 до 17.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315509/
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