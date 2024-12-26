Главы муфтията и Госкомрелигий КР посетили Турцию с рабочим визитом

Директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов и глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров с рабочим визитом посетили Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомрелигий.

«Основная цель поездки — реализация проекта меморандума о взаимопонимании. В рамках визита делегация во главе с директором ГКДР Азаматом Юсуповым и главой Духовного управления мусульман КР Абдулазизом Закировым провела встречу с председателем Управления по делам религий Турции Али Эрбашем. На встрече обсуждались вопросы совершенствования религиозного образования, обмена опытом и методической информацией в сфере религии, а также проведение совместных исследований в этой области», — говорится в сообщении.

Подписан меморандум о сотрудничестве в религиозной сфере.

По итогам стороны выразили уверенность в развитии и укреплении партнерства и дружбы между странами.