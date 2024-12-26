Скоропостижно скончался журналист Эрлан Сатыбеков

На 56-м году жизни 24 декабря 2024-го скончался известный кыргызстанский журналист Эрлан Сатыбеков. Причиной смерти стал ишемический инсульт.

Эрлан Сатыбеков посвятил свою жизнь журналистике, освещая ключевые политические и социальные события в Кыргызстане и за его пределами. Его аналитические материалы и репортажи пользовались заслуженным уважением среди коллег и читателей. Активно участвовал в общественных дискуссиях, стремясь к объективному и всестороннему освещению актуальных тем.

Также известен своими работами в качестве фотожурналиста, освещавшего события в горячих точках и зонах боевых действий.

Память об Эрлане Сатыбекове навсегда останется в сердцах его родных, друзей, коллег и читателей.

Покойся с миром, Эрлан!

Похороны состоятся завтра, 27 декабря 2024 года, по адресу: ул. Ибрагимова, 108.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Эрлана Сатыбекова.