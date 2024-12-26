12:04
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.87
Общество

Минтруда предлагает использовать только отечественную карту для выплаты зарплаты

Министерство труда, социального обеспечения и миграции подготовило проект указа президента «О выплате заработной платы на банковский счет посредством карты национальной платежной системы «Элкарт».

В ведомстве обосновали инициативу безопасностью и независимостью финансовых операций. Там полагают, что иностранные платежные системы могут подвергаться блокировкам и задержкам по политическим или техническим причинам, а «Элкарт» гарантирует независимость транзакций внутри страны.

Напомним, с 1 октября 2024 года в Кыргызстане введены новые правила Трудового кодекса, обязывающие работодателей выплачивать зарплату только в безналичной форме. Минтруда предлагает использовать для этого только национальную платежную систему «Элкарт», поясняя, что коммерческие банки и иные организации обеспечивают прием и обслуживание этой карты в собственной сети на всех периферийных устройствах, установленных на территории республики.

В частности, в проекте президентского указа говорится:

  • стратегические объекты КР должны осуществлять выплату зарплаты работникам только на банковские счета национальной платежной системы «Элкарт»;
  • всем организациям и учреждениям в КР рекомендуется использовать «Элкарт» для выплаты заработной платы в безналичной форме.

Для обеспечения соблюдения принципа конкуренции при выборе банка для реализации зарплатных проектов всем будет предоставляться свобода выбора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315447/
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года пособие по беременности выплачено более 26 тысячам рожениц
Минтруда ввело новые правила для иностранцев, желающих работать в Кыргызстане
В виде исключения. В кабмине определили, кто может получать зарплату наличными
Депутат попросил помочь швейным цехам нанимать граждан из Бангладеш
Менеджер и брынзодел. В Минтруда России назвали самую высокую зарплату мигрантов
Итоги ноября. Цены на продукты, алкоголь и услуги растут
Равшанбек Сабиров назначен исполняющим обязанности министра труда
Президент освободил от должности главу Минтруда Жылдыз Полотову
Соцфонд повысил зарплату сотрудникам за счет фонда развития. Депутат недоволен
Акылбеку Жапарову дали задание уравнять зарплаты врачей и депутатов
Популярные новости
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
Huawei&nbsp;&mdash; мировой лидер продаж носимых устройств за&nbsp;первые три квартала 2024 года Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года
От&nbsp;пика Ленина до&nbsp;Ама-Даблама: сложный и&nbsp;интересный путь молодежной сборной&nbsp;КР От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
MEGA открыла новые центры продаж и&nbsp;обслуживания на&nbsp;юге Кыргызстана MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
26 декабря, четверг
12:00
Побег, драка, ссоры. В какие скандалы угодили депутаты парламента в 2024 году Побег, драка, ссоры. В какие скандалы угодили депутаты...
11:42
Скоропостижно скончался журналист Эрлан Сатыбеков
11:39
Депутат Суйунбек Омурзаков предложил оставить только один вариант новых фамилий
11:21
Минтруда предлагает использовать только отечественную карту для выплаты зарплаты
11:16
Спикер Нурланбек Шакиев намерен изменить фамилию