Минтруда предлагает использовать только отечественную карту для выплаты зарплаты

Министерство труда, социального обеспечения и миграции подготовило проект указа президента «О выплате заработной платы на банковский счет посредством карты национальной платежной системы «Элкарт».

В ведомстве обосновали инициативу безопасностью и независимостью финансовых операций. Там полагают, что иностранные платежные системы могут подвергаться блокировкам и задержкам по политическим или техническим причинам, а «Элкарт» гарантирует независимость транзакций внутри страны.

Напомним, с 1 октября 2024 года в Кыргызстане введены новые правила Трудового кодекса, обязывающие работодателей выплачивать зарплату только в безналичной форме. Минтруда предлагает использовать для этого только национальную платежную систему «Элкарт», поясняя, что коммерческие банки и иные организации обеспечивают прием и обслуживание этой карты в собственной сети на всех периферийных устройствах, установленных на территории республики.

В частности, в проекте президентского указа говорится:

стратегические объекты КР должны осуществлять выплату зарплаты работникам только на банковские счета национальной платежной системы «Элкарт»;

всем организациям и учреждениям в КР рекомендуется использовать «Элкарт» для выплаты заработной платы в безналичной форме.

Для обеспечения соблюдения принципа конкуренции при выборе банка для реализации зарплатных проектов всем будет предоставляться свобода выбора.