12:04
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.87
Общество

Издательства «Окуу китеби» и «Просвещение» из России будут сотрудничать

В Министерстве образования и науки Кыргызстана в режиме онлайн подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам развития общего образования между издательским домом «Окуу китеби» с Министерством просвещения Российской Федерации и АО «Просвещение».

«Стороны будут сотрудничать в распространении лучших практик в области разработки, адаптации и использования учебных изданий, развитии партнерства в издании учебников по общеобразовательным предметам на территории Кыргызской Республики, а также в повышении квалификации или профессиональной переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций КР для работы по адаптированным учебным изданиям и цифровизации образовательных продуктов и процессов для общеобразовательных организаций страны», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315430/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
В издательском доме «Окуу китеби» не хватает кадров
В Кыргызстане формируют базу данных авторов школьных учебников
Министерство образования и науки намерено создать издательство «Окуу китеби»
Популярные новости
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
Huawei&nbsp;&mdash; мировой лидер продаж носимых устройств за&nbsp;первые три квартала 2024 года Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года
От&nbsp;пика Ленина до&nbsp;Ама-Даблама: сложный и&nbsp;интересный путь молодежной сборной&nbsp;КР От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
MEGA открыла новые центры продаж и&nbsp;обслуживания на&nbsp;юге Кыргызстана MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
26 декабря, четверг
12:00
Побег, драка, ссоры. В какие скандалы угодили депутаты парламента в 2024 году Побег, драка, ссоры. В какие скандалы угодили депутаты...
11:42
Скоропостижно скончался журналист Эрлан Сатыбеков
11:39
Депутат Суйунбек Омурзаков предложил оставить только один вариант новых фамилий
11:21
Минтруда предлагает использовать только отечественную карту для выплаты зарплаты
11:16
Спикер Нурланбек Шакиев намерен изменить фамилию