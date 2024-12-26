Издательства «Окуу китеби» и «Просвещение» из России будут сотрудничать

В Министерстве образования и науки Кыргызстана в режиме онлайн подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам развития общего образования между издательским домом «Окуу китеби» с Министерством просвещения Российской Федерации и АО «Просвещение».

«Стороны будут сотрудничать в распространении лучших практик в области разработки, адаптации и использования учебных изданий, развитии партнерства в издании учебников по общеобразовательным предметам на территории Кыргызской Республики, а также в повышении квалификации или профессиональной переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций КР для работы по адаптированным учебным изданиям и цифровизации образовательных продуктов и процессов для общеобразовательных организаций страны», — говорится в сообщении.