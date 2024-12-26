Сегодня, 26 декабря, с 9.00 до 18.00 не будет отопления и горячей воды на центральных улицах Бишкека. Об этом сообщает мэрия.

По данным муниципалитета, от отопления отключат следующие дома по улице Ибраимова: 40, 42, 40/1, 42/1, по улице Боконбаева, дом 59, по улице Шопокова, дома 33, 35.

Муниципальные службы будут проводить работы по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую смонтированную тепловую сеть.