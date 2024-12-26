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Общество

В Иссык-Кульской области скончался последний из живущих в регионе ветеран ВОВ

В Иссык-Кульской области скончался последний из живущих в регионе ветеран Великой Отечественной войны Амантур Токтоназаров. Ему было 98 лет.

газеты «Коммерсант»
Фото газеты «Коммерсант». В Иссык-Кульской области скончался последний из живущих в регионе ветеран ВОВ Амантур Токтоназаров

Амантур Токтоназаров родился 8 декабря 1926 года в селе Ак-Кочкор Джети-Огузского района. Воспитал шестерых детей, которые подарили аксакалу 19 внуков.

Воевал на фронтах в Литве и Германии. Отправлен на фронт в 1944-м в 18 лет. Служил в 56-й гвардейской стрелковой дивизии и встретил победу в Германии, в 300 километрах от Берлина. На родину смог вернуться лишь в 1950 году.

В 2025-м Амантура Токтоназарова пригласили в Москву на Бал победителей, который прошел в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315425/
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