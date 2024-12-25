В Бишкек прибыли 48 автобусов, работающих на газе

В столицу прибыли 48 автобусов турецкого производства. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

Отмечается, что автобусы приобретены по линии Немецкого банка развития.

«В рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития в январе 2024 года в столицу прибыли 124 автобуса, работающих на газе. Из 1 тысячи автобусов за счет средств республиканского бюджета прибыли остальные 500. По линии Немецкого банка развития в город прибыли 48 единиц транспорта турецкого производства, ожидается прибытие еще 37 автобусов», — рассказали в муниципалитете.