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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 25 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на шестом месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 193 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • микрорайон «Джал» — 306;
  • село Манас — 289;
  • село Беш-Кунгей — 241;
  • посольство Швейцарии — 214;
  • улица Карбоз уулу Келдибека — 212.


Добавим, в Минприроды считают, что датчики работают некорректно и расположены в неправильных местах. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315407/
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