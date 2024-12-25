Для кыргызстанцев, вернувшихся с зарубежных зон конфликтов, сделали методички

В Кыргызстане разработаны методички для работ с гражданами, вернувшимися из зарубежных зон конфликтов. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе Государственной комиссии по делам религий.

Методические пособия созданы центром исследования религиозной ситуации при поддержке ОБСЕ для сотрудников государственных и муниципальных органов и исламского духовенства.

«Основная цель инициативы — создание единой методологической базы, позволяющей специалистам эффективно взаимодействовать с репатриированными гражданами, укреплять социальную сплоченность и предотвращать возможные риски. В декабре 2024 года в Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях проводятся мероприятия по ознакомлению местных сотрудников с методическими пособиями по успешной интеграции граждан в общество, возвращенных из зарубежных зон конфликтов», — говорится в сообщении.

Разработанные методические пособия включают следующие разделы:

1. Для сотрудников органов внутренних дел (участковых) по взаимодействию с репатриантами и их семьями, предотвращению конфликтов и укреплению общественного порядка.

2. Для врачей, педагогов и социальных педагогов общеобразовательных учреждений, работающих с репатриированными детьми и подростками, направленными на успешную адаптацию в сфере образования.

3. Религиозным деятелям для содействия духовной и социальной реабилитации репатриированных граждан.

4. Социальным работникам в оказании социальной помощи с учетом особенностей репатриированных граждан.