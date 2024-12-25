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Общество

Избиения в СИЗО-1. Генпрокуратура проверит законность действий СИН

Генпрокуратура проверяет законность действий сотрудников учреждения № 21 (СИЗО-1) Службы исполнения наказаний в отношении заключенных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы провела выездную проверку по факту инцидента, произошедшего 20 декабря 2024 года в учреждении № 21. В ходе проверки отдельные осужденные и обвиняемые сообщили о фактах применения насилия со стороны сотрудников учреждения во время обысков. Факты зарегистрированы, и началась соответствующая доследственная проверка.

Следует отметить, что во время обысков с целью выявления предметов незаконного хранения в учреждении № 21 отдельные обвиняемые и осужденные оказывали сопротивление различными способами, и по этим фактам составлены соответствующие документы.

В ходе обысков изъято 87 мобильных телефонов, из них 19 передано заключенными по собственному желанию.

Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления наличия телесных повреждений у обвиняемых и осужденных. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой действиям сотрудников Службы исполнения наказаний будет дана юридическая оценка.

Отметим, ранее в институте омбудсмена сообщали, что в бишкекском СИЗО-1 более 20 арестованных держат сухую голодовку.

Напомним, 24.kg стало известно, что 22 декабря ночью заключенные в тюрьмах и СИЗО заявили о начале голодовки в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний. В пресс-службе СИН заявили, что все учреждения службы работают в штатном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315374/
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