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Общество

В Бишкеке в прокат вышла кыргызская комедия «Полчан-3»

В прокат вышла кыргызская комедия «Полчан-3» режиссера Нурсултана Зарылова.

Асан Сапаров, не ставший депутатом, служит в армии и готовится к последним дням службы и ждет демобилизации. Но его жизнь снова меняется, когда в часть приезжает служить сын президента. Оказавшись в центре событий, Сапаров решает использовать сына главы государства для раскрытия корыстных дел своего оппонента, пообещавшего построить новые жилые дома, но вместо этого украл деньги, которые народ вложил в его компанию.

Режиссер: Нурсултан Зарылов.
Жанр: военный фильм, комедия.
Язык: кыргызский.
Актеры: Аскат Сулайманов, Дастан Бакытбеков, Алтынбек Кенжакулов, Женишбек Мырзаев, Дастан Махамадмурза, Жакшылык Аматов, Айдай Шабданова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315344/
просмотров: 268
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