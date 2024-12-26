В прокат выходит кыргызский новогодний фильм «Кыргызстан, мен сени сүйөм»

В прокат выходит кыргызский семейный фильм «Кыргызстан, мен сени сүйөм» («Кыргызстан, я люблю тебя») режиссера Амантура Ормука.

Новогодний фильм рассказывает семь романтических историй, которые случаются 31 декабря во всех областях Кыргызстана. Безумный поступок главного героя найти свою любовь вдохновляет людей со всех уголков нашей республики на поиски своего счастья. Это красивейший фильм о людях, о стране под названием Кыргызстан.

Режиссер: Амантур Ормук.

Жанр: семейная новогодняя комедия.

Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).