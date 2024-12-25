В Ак-Талинском районе завершается строительство школы за 85,6 миллиона сомов

В Ак-Талинском районе Нарынской области завершается строительство школы. Об этом сообщила пресс-служба Госстроя.

Школа имени Турдакунова рассчитана на 150 ученических мест. Строительство объекта начали в 2023 году за счет средств республиканского бюджета, тендерная стоимость – 85,6 миллиона сомов.

По проекту строится двухэтажный учебный корпус, состоящий из четырех блоков, со спортивным залом и переходной галереей. Кроме основных классов, предусмотрена библиотека, кабинет врача, буфет, актовый зал. Общая площадь школы – 1 тысяча 352 квадратных метра.

На сегодня объект завершен на 90 процентов.