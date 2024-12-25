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Общество

Ветеринарная служба проверила более 2,5 тысячи субъектов предпринимательства

В 2024 году Ветеринарная служба проверила более 2,5 тысячи субъектов предпринимательства в Кыргызстане. Об этом сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, территориальные подразделения провели проверку 2 тысяч 520 субъектов предпринимательства, занимающихся производством, переработкой и продажей пищевой продукции животного происхождения.

Эти мероприятия направлены на обеспечение пищевой безопасности и охрану здоровья населения.

В ходе проверок выявлены нарушения ветеринарно-санитарных норм, для устранения которых выдано 300 предписаний, а также наложены штрафы на общую сумму 2,2 миллиона сомов за несоблюдение ветеринарных требований.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315305/
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