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Общество

Кыргызстанцев просят не отвечать на звонки в мессенджерах с незнакомых номеров

Кыргызстанцев просят не отвечать на звонки в мессенджерах с незнакомых номеров в связи с высокой вероятностью, что они поступают от мошенников. Заместитель директора Государственного агентства по защите персональных данных Алмамбет Касымбеков, выступая в эфире «Биринчи радио», рассказал, почему их нужно игнорировать.

Он признался, что ему тоже звонили с неизвестного иностранного номера на WhatsApp, но он не стал отвечать. Чиновник напомнил, что все вызовы, поступающие из-за рубежа обычным способом, всегда фиксируются, а при звонке через мессенджеры фиксируется только IP-адрес, поэтому здесь могут быть махинации.

«IP-адрес можно легко замаскировать с помощью VPN-туннелей и тогда тот же номер будет выходить, как будто вам звонили с какого-то условного Гибралтара. А на самом деле человек может сидеть в соседней стране. Поэтому в таких случаях я бы рекомендовал не брать трубку, потому что, когда берешь трубку, они могут записать ваш голос, который впоследствии синтезируют, чтобы украсть ваши биометрические данные. Поэтому всегда нужно быть хотя бы немного осторожнее», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315297/
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