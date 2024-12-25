Глава Госстроя рассказал, сколько социальных объектов сдали в эксплуатацию в уходящем году. Выступая в эфире «Биринчи радио», Нурдан Орунтаев отметил, что строительство в Кыргызстане в 2024-м развивалось бурными темпами.

По его данным, 230 социальных объектов сданы в эксплуатацию, в том числе новые и те, в которых произведен капитальный ремонт. Рост в строительной отрасли составил 137 процентов.

«Построили более 100 школ, 50 детских садов, больницы, спортивные комплексы, дома культуры, 22 объекта для обеспечения чистой питьевой водой. Из республиканского бюджета было выделено около 13 миллиардов сомов», — рассказал Нурдан Орунтаев.

Отметим, что, согласно данным Евразийской экономической комиссии, объем строительных работ в ЕАЭС увеличился на 3,1 процента в январе – октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Кыргызстане (31,1 процента). Далее следуют Казахстан с 10,2 процента и Беларусь с 7,8 процента, Армения с 3,3 процента и Россия с 2,2 процента.