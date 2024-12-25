В 6-м микрорайоне Бишкека сегодня отключат отопление и горячую воду. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, это связано с устранением повреждения в тепловой сети.

Уточняется, что 25 декабря с 8.30 до 18.00 будет временно отключено отопление и горячее водоснабжение в 6-м микрорайоне.

Место повреждения заранее определено и подготовлено для проведения сварочных работ.

Отключение коснется следующих домов: № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, а также детских садов № 44, и 84, средней школы № 56.



Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит отнестись с пониманием за временные неудобства и благодарит за ваше понимание и терпение.