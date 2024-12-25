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Общество

В Бишкеке демонтированы самовольные объекты на проспекте Жибек Жолу

В Бишкеке демонтированы самовольные объекты на проспекте Жибек Жолу. Об этом сообщает мэрия города.

Уточняется, что снос незаконных построек проведен управлением по контролю за землепользованием на основании решения суда.

По данным мэрии, муниципальная территория освобождена от кафе, капитального забора, общественного туалета и двух павильонов. Очищено 314 квадратных метров муниципальной земли, что позволит улучшить использование территории и создать более комфортные условия для горожан.

В этом же районе демонтирован большой рекламный щит, что также способствует улучшению визуального восприятия городской среды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315277/
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