20:49
USD 87.00
EUR 90.44
RUB 0.86
Общество

ИИ-технология поможет спрогнозировать диабет II типа за 13 лет до его развития

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) начнет испытания первой в мире модели искусственного интеллекта (ИИ) для выявления рисков развития диабета второго типа. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что модель сможет выявлять пациентов с риском развития диабета второго типа за 13 лет до того, как у них появится это заболевание. ИИ анализирует показания электрокардиограммы (ЭКГ) и обнаруживает малые изменения, незаметные для человеческого глаза. Технология позволит обеспечить ранее вмешательство и помочь избежать развития диабета второго типа. Испытания модели начнутся в 2025 году.

Согласно данным ВОЗ, более 500 миллионов человек во всем мире страдают диабетом второго типа. По оценкам аналитиков, к 2050 году их число может достигнуть 1 миллиарда, пишет издание.

Первая форма диабета возникает в результате аутоиммунных заболеваний, а вторая — из-за хронически высокого уровня сахара в крови. Ученые уже несколько десятилетий исследуют возможные факторы риска, способствующие развитию этих болезней, а также механизмы и последствия их развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315275/
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
Более 84 тысяч пациентов с сахарным диабетом зарегистрировано в Кыргызстане
Каждый может сдать анализы на сахарный диабет бесплатно. Почему это надо сделать
В Кыргызстане стартовал месячник осведомленности населения о диабете
В Эндокринологическом центре открыт кабинет по лечению диабетической ретинопатии
Компания Huawei выпустила «умные» часы с функцией проверки сахара в крови
Высокотехнологичная медпомощь. Объявлены тендеры на закупку лекарств пациентам
В Минздраве Кыргызстана предлагают повысить налог на сахаросодержащие напитки
ЦСМ один раз в год проводит бесплатный анализ на гликированный гемоглобин
Многие кыргызстанцы не знают, что болеют сахарным диабетом
Инсулина нет. Больные сахарным диабетом жалуются на отсутствие препарата
Популярные новости
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
Праздничный концерт в&nbsp;сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
24 декабря, вторник
20:42
ИИ-технология поможет спрогнозировать диабет II типа за 13 лет до его развития ИИ-технология поможет спрогнозировать диабет II типа за...
20:20
Против риска массовых отравлений. В России в 2025 году введут ГОСТ на шаурму
19:50
В Астане активисты выложили из мусора портрет замакима района «Есиль»
19:26
Кыргызстан начинает подготовку к Олимпиаде-2028
19:00
В бишкекском СИЗО-1 более 20 арестованных держат сухую голодовку — омбудсмен