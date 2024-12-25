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Общество

«Кумтор» передал Дому ребенка 260 тысяч сомов на покупку оборудования и техники

Закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани» передало Центру реабилитации детей и поддержки семьи (Дом ребенка) 260 тысяч сомов на покупку оборудования и оргтехники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее в компанию поступило обращение руководства социального учреждения с просьбой об оказании помощи.

Учитывая важность поддержки организаций, занимающихся вопросами поддержки детей, оставшихся без попечения родителей и близких родственников, «Кумтор Голд Компани» принял решение помочь Центру и передать воспитанникам учреждения новогодние подарки.


Отметим, что Центр реабилитации детей и поддержки семьи занимается воспитанием и здоровьем детей от 0 до 4 лет (сироты, брошенные, отказные, репатриированные дети, а также дети, оставшиеся без попечения родителей), оказывает услуги реабилитации семьям с детьми с особенностями здоровья и с инвалидностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315269/
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