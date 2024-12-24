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Общество

В Астане активисты выложили из мусора портрет замакима района «Есиль»

В Астане активисты выложили из мусора портрет замакима района «Есиль». Об этом сообщает Orda.kz.

«Жаңа адамдар»
Фото «Жаңа адамдар». В Астане активисты выложили из мусора портрет замакима района «Есиль»

По данным издания, гражданская кампания AntiTrash от «Жаңа адамдар» продолжает борьбу с несанкционированными свалками. Одну из них в Есильском районе Астаны обнаружили во время рейда. По словам местных жителей, свалка существует больше года. Мусор не вывозиться и продолжает скапливаться, несмотря на неоднократные обещания акимата.

С начала 2024 года в столице обнаружили 221 нелегальную свалку. На некоторых из них, как в Есильском районе, работы планируются только к 2028-му, это значит, что жители находящегося поблизости ЖК Capital Park будут жить рядом с мусором еще минимум три года.

«Жаңа адамдар» обратились к заместителю акима Есильского района Мадияру Нугербекову, в чьей зоне ответственности находится санитарное состояние этой территории. Чтобы привлечь внимание, активисты создали арт-инсталляцию — портрет чиновника из отходов прямо на территории свалки.

«Мы уверены, что вы не захотите ассоциироваться у астанчан с помойкой и предпримете реальные меры для ликвидации незаконной свалки», — отметил лидер проекта Бауыржан Аманов.

Активисты говорят, что в последнее время в Астане проблемы несанкционированных свалок решаются только под общественным давлением.

Отметим, проблема мусора также актуальна и для столицы Кыргызстана. Сегодня президент Садыр Жапаров разозлился на граждан, которые не доносят мусор до урны. Он отметил, что среди людей, к сожалению, есть равнодушные и неряшливые. Особенно это заметно в Бишкеке и Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315258/
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