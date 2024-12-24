Индекс развития электронного правительства Кыргызстана улучшился на три позиции.

В глобальном Индексе развития электронного правительства (Global E-Government Development Index) республика поднялась на 78-е место в 2024 году ( в 2022-м КР была на 81-м месте).

Индекс, формируемый ООН, отражает уровень цифровизации управления и готовности стран к внедрению технологий в государственное управление.

В 2024 году общий показатель EGDI для Кыргызстана составил 0,7316, что позволило стране попасть в группу стран с высоким уровнем развития электронного правительства.

Лидером является Дания с показателем в 0,9847, на последнем месте — Центрально-Африканская Республика (0,0947).

Индекс развития электронного правительства (Global E-Government Development Index) — это комплексный показатель Организации Объединенных Наций (ООН), который оценивает готовность и возможности национальных государственных структур в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государственных услуг.

Исследование проводится с целью изучения развития как самого института электронного правительства, так и инновационных тенденций в общественно-политических системах государств.

Все страны, охваченные данным исследованием, ранжируются в рейтинге на основе средневзвешенного индекса оценок по трем основным составляющим: