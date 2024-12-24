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Общество

В Бишкеке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Бишкеке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает мэрия города. Он расположен на улице Трудовая, 4.

В комплексе есть процедурный кабинет, медицинская комната, изолятор, гардероб и раздевалки с душевыми кабинами, зал для борьбы с телескопическими трибунами, тренажерный зал, кабинеты тренеров и руководства, санитарные комнаты и коридоры.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Строительные работы выполнены подрядной организацией ОсОО «Лидер Хаус».

Проект реализован управлением капитального строительства Бишкека.

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса — это значимый шаг в развитии спортивной инфраструктуры города, отметили в муниципалитете.

Комплекс обеспечит жителям столицы доступ к современным условиям для занятий спортом, укрепления здоровья и проведения активного досуга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315249/
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