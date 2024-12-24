Пробки. Мэрия Бишкека предлагает ограничить движение грузовиков в часы пик

Мэрия Бишкека призывает горожан принять участие в разработке нормативного правового акта, согласно которому предлагается ограничить движение грузового автотранспорта в часы пик.

На сегодняшний день в столице существует проблема транспортных заторов. На территории Бишкека зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. В столицу также въезжает около 200 тысяч иногородних автомобилей ежедневно.

В муниципалитете признают, что улично-дорожная сеть города не справляется с нагрузкой, вызванной интенсивным транспортным потоком. Расширение существующих улиц на большинстве участков невозможно, а строительство новых транспортных развязок и дорог требует значительных капитальных вложений и временных затрат. Несмотря на это, органы местного самоуправления Бишкека в целях разгрузки улиц проводят работы по строительству и реконструкции дорог, развитию системы общественного транспорта и улучшению транспортной и дорожной инфраструктуры, пояснили в мэрии.

Чиновники считают, что для решения проблемы разгрузки уличного движения возникла необходимость в ограничении во времени движения транспортных средств, особенно в часы пик.

По данным муниципалитета, в столице расположено около 70 рынков, более 35 торговых центров и 3 тысячи 500 торговых павильонов. Процесс доставки товаров, а также их погрузка и выгрузка часто приводят к нарушению правил остановки и стоянки, особенно на дорогах, прилегающих к рынкам, торговым центрам и павильонам. Водители, как правило, вынуждены парковать транспортные средства в местах, где это запрещено, что способствует созданию помех для дорожного движения и, как следствие, к дополнительным заторам.

«Необходимо отметить, что большинство малых и средних предприятий, занимающихся поставкой социально значимых товаров, не всегда имеют возможность осуществлять доставку товаров исключительно в часы, не связанные с пиковыми нагрузками на дорожно-транспортную сеть. Это связано с ограниченными ресурсами для организации круглосуточной логистики, а также с необходимостью доставки товаров в течение дня для обеспечения бесперебойной работы торговли и удовлетворения потребностей потребителей.

Для успешного функционирования предприятий, обслуживающих широкий круг потребителей, необходимо рассмотреть вопрос обеспечения гибкости в расписании поставок, особенно для товаров с ограниченным сроком годности или высоким уровнем спроса, а также создания специально отведенных площадок и стоянок для грузовых транспортных средств», — предлагают в мэрии.