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Общество

Айбек Джунушалиев представил проект бюджета Бишкека на 2025 год

Айбек Джунушалиев представил проект бюджета Бишкека на 2025 год депутатам Жогорку Кенеша на заседании профильного комитета.

Глава столицы отметил, что бюджет составит 23,3 миллиарда сомов без учета трансфертов.

Из общей суммы налоговые доходы, как планируется, составят 17,6 миллиарда сомов, неналоговые доходы — 3,1 миллиарда, доходы от активов и обязательств — 2 миллиарда.

По словам Айбека Джунушалиева, городской бюджет на 2024-й предварительно составил 32,5 миллиарда сомов, из них 868 миллионов получены за счет присоединения к Бишкеку новых районов в рамках административно-территориальной реформы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315166/
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