Наступает год Деревянной Змеи. Согласно восточному календарю, он начнется 29 января 2025 года и завершится 16 февраля 2026 года.

Змея – невероятно умная, тонко чувствующая рептилия с суперинтуицией. Так по крайней мере ее описывают в различных сказаниях и легендах. Стихия года - Дерево символизирует силу природы и гармонию.

Что сулит наступающий 12-месячный цикл? Прогнозы экспертов и предсказания астрологов в материале 24.kg.

Из тьмы времен

Начнем с китайского календаря. Он был придуман свыше трех тысячелетий назад. Порядок кругооборота священных животных и их стихий установлен был согласно преданию. Оно гласит, что Будда пригласил к себе на день рождения 12 разных зверей. Но путь в его храм преграждала холодная бурная река. Порядок определила в итоге очередность, в какой животные добрались до противоположного берега и вошли во дворец Будды. Змея приползла шестой. Она всегда следует за Драконом, а за Змеей идет Лошадь.

Змея, согласно китайской классификации, источник просветления, мудрости, живучести и целительной силы.

Различные развлекательные медиа напоминают при этом, что Змея – животное крайне коварное и двуличное. Поэтому астрологи, расписывая свои прогнозы, учитывают изменчивость и изворотливость рептилии и напоминают – змея редко нападает первой, практически никогда. Но атакуя пощады не знает. Так что захотевшим обидеть пресмыкающееся следует подумать трижды о последствиях.

Люди, рожденные под символом наступающего года, должны еще помнить: у стихии и цвета много комбинаций, поэтому следующие 12 месяцев не обязательно будут успешными для тех, чей тотем властвует.

«Каждое из 12 животных меняет стихию, спускаясь к людям в конкретном сочетании раз в 60 лет. На этот раз 2025-й принесет нам Зеленую Деревянную Змею. Предыдущий такой год был 1965-м. В Китае эта стихия связана с рождением нового дня, а дерево выступает символом весны – возрождением природы. Оно считается элементом мудрости, удачи, развития и роста. Энергия Деревянной Змеи окрашена в зеленый цвет, означающий чистоту, свободу и здоровье», – говорит одна из известных российских астрологов Василиса Володина.

Она напоминает, и Володиной вторят другие ее коллеги астрологи, что в китайской культуре, что подробно описано в восточном календаре, Змея пользуется большим уважением. А в восточных сказках персонаж предстает в роли помощника или спасителя.

Змеи гибкие и ловкие, они легко адаптируются к любой ситуации. Но прессинг терпеть не станут и легко дадут отпор в случае опасности или попытки принудить что-то делать против воли.

Итак, 2025-й принесет удачу Быкам, Кроликам, Козам, Обезьянам. А вот Лошаде, Крысе и Дракону астрологи рекомендуют проявить мудрость, терпение и быть последовательными.

Неудачным год окажется для самих Змей. Для них, как пишет РБК Lifе наступит бенминг — год их зодиакального животного, который также называют «годом судьбы». Считается, что в это время люди оскорбляют бога времени Тай-Суя, поэтому их могут ждать испытания.

Причем тут Илон Маск?

Астрологи предрекают большие перемены и сложности. В частности, множество важных политических событий.

Что это может быть: «заморозка» войны на линии соприкосновения в Украине, горячая фаза обострения между Израилем и Ираном, водные конфликты в Центральной Азии, землетрясения, цунами, наводнения – предсказать сложно. Но ключевые перемены в глобальном масштабе, по мнению астрологов, произойдут в августе, сентябре.

А еще астрологи советуют активизироваться одиночкам, год Зеленой Деревянной Змеи отлично подходит для новых знакомств и налаживания связей. Тем же, кто хочет пополнения, год Змеи сулит долгожданное появление в доме наследников.

Год благоприятен для карьерных дипломатов и психологов. Представителям остальных направлений для достижения профессионального роста следует проявить терпение и адаптироваться к меняющимся условиям.

В частности, к новым моделям искусственного интеллекта. По мнению главы корпораций SpaceX и Tesla, соучредителя Neuralink и OpenAI, владельца соцсети X (бывший Twitter) Илона Маска, возможности ИИ превзойдут человеческий интеллект к концу 2025 года. Он отмечает, что прогноз будет осуществим при условии, если поставки электроэнергии и оборудования смогут удовлетворить потребности более мощных технологий для их создания. Маск смело смотрит на разработку новых ИИ-моделей. Последний прогноз визионера даже опережает графики, утвержденные им ранее. В 2023 году он предсказал, что так называемый общий ИИ (AGI, artificial general intelligence), который сможет решать умственные задачи даже наравне с гениями, к 2029 году может стать умнее всех людей вместе взятых.

А что говорят аналитики?

Мы уже писали, что астрологи предрекают горячую пору в августе и сентябре.

Эксперты же на звезды не смотрят и к ним не прислушиваются. Но подтверждают – 2025 год может принести неожиданные события. Они повлияют не только на экономику, но и на технологии, о чем говорит Илон Маск, и экологию.

К примеру, специалисты авторитетного датского банка Saxo Bank представили список смелых прогнозов, которые пока кажутся маловероятными, но могут изменить мир. От падения доллара до биопечати человеческого сердца — эти сценарии поднимают вопросы о том, каким будет наше ближайшее будущее.

20 января в Белый дом вернется Дональд Трамп. Эксперты считают, что его администрация изменит мировой экономический ландшафт. Будут введены высокие тарифы и новые ограничения, что вызовет падение доверия к доллару как к резервной валюте. Это заставит мировые экономики искать альтернативы и пересматривать свою зависимость от США.

Между тем к финансовому рывку готовится Китай. Пекин планирует запустить масштабный план стимулирования экономики на 50 триллионов юаней.

Сделает прорыв и медицина. Ученые впервые напечатают биологически совместимое человеческое сердце. Это событие, как ожидается, откроет новые горизонты в лечении заболеваний и увеличении продолжительности жизни.

Утратит свое влияние ОПЕК. Причиной станет переход на электромобили, что, в свою очередь, сократит спрос на нефть до критического уровня.

А вот набирающий популярность искусственный интеллект в наступающим году увеличит потребление энергии дата-центрами. Экономисты отмечают: резкое повышение цен на электроэнергию может заставить власти США ввести новый налог для снижения нагрузки на инфраструктуру.

Еще ученые грозят усилением климатических изменений. Они спровоцируют разрушительные ураганы в разных частях света. Крупные страховые компании по всему миру, недооценившие последствия изменения климата, могут стать банкротами.

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Прогнозы экспертов, ученых, астрологов и даже любителей гаданий — это лишь напоминание о том, что мир меняется быстрее, чем мы думаем. Хотя эти предсказания не точны, они дают пищу для размышлений и заставляют задуматься о будущем. Одно можно сказать наверняка: в 2025 году нас могут ждать события, которые еще вчера казались невозможными.