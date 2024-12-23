В Кыргызстане пройдут гастроли Азербайджанского театра пантомимы

В Кыргызстане пройдут гастроли Азербайджанского государственного театра пантомимы. Спектакли гостей пройдут на сцене Чуйского областного театра музыкальной драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова 23-24 декабря.

Фото Азербайджанского государственного театра пантомимы. Сцена из спектакля «Манкурт»

Как сообщили в театре, в первый день будет представлена постановка «Манкурт». Это психопластический спектакль, поставленный по мотивам романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Его премьера состоялась в 2014 году. Режиссером-постановщиком выступил Джейхун Дадашев, пластическое решение разработал народный артист Азербайджана Бахтияр Ханы заде.

Спектакль исследует тему манкуртизации — процесса превращения человека в бездумного раба, лишенного памяти и воли. Через выразительные пластические образы постановка отражает опасности утраты культурных корней и индивидуальности в современном обществе. В 2018-м «Манкурт» представлен на международном фестивале, посвященном 90-летию Чингиза Айтматова, в Бишкеке, где заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Ханларова удостоена награды за лучшую женскую роль.

24 октября 2024 года зрителям будет представлен спектакль «Иблис», который является одной из знаковых постановок Азербайджанского государственного театра пантомимы. Основанный на одноименной пьесе классика азербайджанской литературы Гусейна Джавида, спектакль исследует вечную борьбу между добром и злом, а также внутренние противоречия человеческой души.