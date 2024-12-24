08:31
USD 87.00
EUR 90.64
RUB 0.85
Общество

Центр обслуживания фермеров открыли в Нарынской области

Центр обслуживания фермеров открыли в Нарынской области. Об этом сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что центр будет оказывать поддержку сельскохозяйственным производителям региона и способствовать развитию аграрного сектора. Фермеры смогут получить консультации и информацию о выборе семян и рассады, производственных процессах, реализации готовой продукции, а также о доступных мерах государственной поддержки.

Аналогичные центры ранее открыли в Бишкеке, Караколе, Сузакском, Кара-Суйском и Айтматовском районах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315128/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Центр мониторинга новых наркотиков и психоактивных веществ создадут в МВД
Фермеры смогут рассчитывать на кредитные средства до 150 миллионов сомов
Льготные кредиты на 4,4 миллиарда сомов получили фермеры Кыргызстана
Кыргызстан создает центр мониторинга природных катастроф
Центр Бишкека на два дня закроют для проезда транспорта
Центры обслуживания фермеров откроют в Кыргызстане — Минсельхоз
В Бишкеке сносят здание без решения суда и согласия владельца
Фермерам Кыргызстана подали 645 миллиона кубов воды
Фермерам Кыргызстана выделят 35 тысяч гектаров земли для выращивания ягод
В Минсельхозе Кыргызстана рассказали об аренде торговых точек на рынках Астаны
Популярные новости
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Бизнес
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
24 декабря, вторник
08:30
Айбек Джунушалиев представил проект бюджета Бишкека на 2025 год Айбек Джунушалиев представил проект бюджета Бишкека на ...
08:19
Центр обслуживания фермеров открыли в Нарынской области
08:09
Контроль за рациональным использованием энергоресурсов ужесточат: закон подписан
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 декабря, понедельник
23:39
Лучшие смартфоны 2024 года назвал эксперт, у которого 20 миллионов подписчиков
22:29
Японские автогиганты Honda и Nissan начали переговоры о слиянии
22:00
Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
21:42
Не засоряйте ирригацию. Коллекторно-дренажные сети очищает «Бишкекзеленстрой»
21:26
Военнослужащие авиабазы «Кант» поздравили детей центра «Умут» с Новым годом