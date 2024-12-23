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Общество

Не засоряйте ирригацию. Коллекторно-дренажные сети очищает «Бишкекзеленстрой»

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» продолжают очищать коллекторно-дренажные сети в Первомайском и Свердловском районах города. Об этом сообщили в столичной мэрии.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Уточняется, что очищены около 37,131 погонных метра по всему Первомайскому району, а также 22,131 погонных метра по Свердловскому.

В настоящее время работы ведутся по очистке коллекторно-дренажных сетей в жилых массивах «Калыс-Ордо», «Ак-Босого», «Бакай-Ата», «Ак-Тилек», «Ак-Тилек 2», а также в микрорайоне «Колмо».

Очистительные мероприятия открытых и закрытых коллекторно-дренажных сетей проводятся два раза в год. Основная работа сосредоточена на жилых массивах Первомайского и Свердловского районов, так как уровень естественных грунтовых вод повышен именно в этой зоне. Русла каналов часто обрастают камышами, образуется заиление.

Основной проблемой для нормального функционирования закрытых коллекторно-дренажных сетей является незаконное подключение местных жителей, которые систематически засоряют сети, сливая сточные бытовые отходы. Работу также усложняют самовольная установка ограждений на территориях, где расположены дренажные сети, и кража крышек, закрывающих колодцы.

Мэрия просит горожан не засорять ирригацию, бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать труд работников городских служб, ведь ирригация — это артерии столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315126/
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