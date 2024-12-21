Мэр Бишкека наказал чиновников, ответственных за уборку снега

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принял соответствующие меры по итогам работы городских служб, ответственных за уборку снега. В частности, отмечена слабая работа в Октябрьском районе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, за ненадлежащий контроль и некачественную организацию работ получили дисциплинарные взыскания заместитель градоначальника Рамиз Алиев, аким Октябрьского района Жаныбек Орозалиев, директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков, начальник участка Октябрьского района предприятия.

В целях оперативной уборки снега и посыпки инертных материалов в отдаленных районах от базы МП «Тазалык» глава города поручил распределить спецтехнику предприятия на базе других коммунальных служб.

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Айбек Джунушалиев отметил, что коммунальным службам необходимо менять методы и подходы к работе с учетом поступления новой техники.

«В этом году впервые выделен 1 миллиард сомов на закупку спецтехники, сегодня поступило значительное количество, создаются все условия для сотрудников. Соответственно, и службам необходимо показывать хорошие результаты и ощутимые изменения в сфере ЖКХ», — подчеркнул он.

Накануне, 20 декабря, на очистку столичных улиц и тротуаров от снега вышли 700 сотрудников МП «Тазалык».

К утру 21 декабря израсходовано около 634 тонн технической соли.

На линии работали 28 единиц спецтехники на базе «МАЗ», 4 HOWO с отвалами, 24 трактора «Беларусь» с щетками, 4 трактора «Бопкат» с щетками, 2 фронтальных погрузчика и 4 универсальные коммунальные машины.