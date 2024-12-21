Проверьте число проживающих: мэрия Бишкека готова сделать перерасчет комплатежей

Мэрия Бишкека готова произвести перерасчет оплаты коммунальных услуг для абонентов в случае изменения числа фактически проживающих в доме или квартире.

Муниципалитет уведомляет, что для этого необходимо подойти в одну из организаций, предоставляющих эти услуги, и предоставить данные о числе фактически проживающих людей. Правило прописано в положении о порядке взимания платы за коммунальные услуги по факту проживания, утвержденном постановлением БГК от 16 июля 2002 года № 146.

В свою очередь, организации, предоставляющие коммунальные услуги, при получении нужных данных будут направлять их в остальные учреждения.

В мэрии напомнили, что взимание платежей за коммунальные услуги производится по числу фактически проживающих людей в доме или квартире.