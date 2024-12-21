Кыргызпатент ищет артистов, чьи песни звучали в эфире, чтобы выплатить гонорар

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций ищет авторов и исполнителей, произведения которых использовались в эфире телерадиокомпаний, чтобы выплатить положенные по закону гонорары.

В ведомстве отмечают, что не могут этого сделать из-за отсутствия контактных данных. Кыргызпатент опубликовал в социальных сетях список деятелей культуры, которые должны получить вознаграждение. Артистов и авторов просят обратиться в ведомство, чтобы оформить документы на получение денег.

Кыргызпатент также призывает граждан проверять информацию и быть бдительными, не переходя ни по каким ссылкам и не реагируя на полученные смс с просьбой подтвердить полученный код, — это мошенники. Ведомство никогда не запрашивает никаких кодов подтверждений, они не требуются.