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Общество

Кыргызпатент ищет артистов, чьи песни звучали в эфире, чтобы выплатить гонорар

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций ищет авторов и исполнителей, произведения которых использовались в эфире телерадиокомпаний, чтобы выплатить положенные по закону гонорары.

В ведомстве отмечают, что не могут этого сделать из-за отсутствия контактных данных. Кыргызпатент опубликовал в социальных сетях список деятелей культуры, которые должны получить вознаграждение. Артистов и авторов просят обратиться в ведомство, чтобы оформить документы на получение денег.

Кыргызпатент также призывает граждан проверять информацию и быть бдительными, не переходя ни по каким ссылкам и не реагируя на полученные смс с просьбой подтвердить полученный код, — это мошенники. Ведомство никогда не запрашивает никаких кодов подтверждений, они не требуются.

По вопросам, касающимся распределения и выплаты авторского вознаграждения, можно обращаться по телефонам: 0312680086, 0550778590, 0557170892, 0700274998, 0550778208.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314956/
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