Мире Джангарачевой вручили Командорский крест венгерского ордена «За заслуги»

В знак признания по продвижению венгерской культуры и искусства в Кыргызстане общественному деятелю Мире Джангарачевой вручили Командорский крест ордена «За заслуги перед Венгерской Республикой».

Как отмечается, кыргызская женщина впервые стала обладательницей этой награды. Данный орден вручается иностранцам только за особые гражданские заслуги перед страной.

При вручении присутствовал посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги.





Мира Джангарачева начала активно работать с Венгрией в 1990-х. Тогда она оказала поддержку семье венгерского эмигранта, известного скульптора и архитектора и по совместительству основоположника кыргызского профессионального пластического искусства Ласло Месароша, в поисках архивов и создании документального фильма о прожитых им в Кыргызстане годах.

Мира Джангарачева — известный политик и общественный деятель Кыргызстана. Она занимала должности вице-премьер-министра, министра труда и социальной защиты, была депутатом Жогорку Кенеша. После ухода из политики до 2015 года работала в системе ООН.