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Общество

Гендерное равенство портит семейные ценности кыргызов — делегат курултая

«Понятие гендерного равенства, пришедшее к нам от иностранных стран, портит семейные ценности», — заявил Женишбек Дуйшобаев, один из делегатов третьего Народного курултая.

По его словам, ведомые на эти иностранные ценности супруги разводятся, семьи не хотят заводить много детей.

«Эти ценности детей настраивают против нас. Каждый требует защитить его права, но забывает об обязанностях. Из-за этого не растет численность кыргызов. Обратите на это внимание пока не поздно. Если нужна помощь по этому вопросу, я готов оказать содействие», — отметил он.

Отметим, согласно отчету «Международный индекс гендерного равенства» (Global Gender Gap Report) за 2021 год, составленного Всемирным экономическим форумом, Кыргызстан занимает 93-е место среди 156 стран по уровню гендерного равенства. Согласно этому же отчету, наибольшие проблемы в Кыргызстане связаны с образованием и здравоохранением, а также с экономическим участием и возможностями.

По данным Нацстаткома, в Кыргызстане женщины составляют порядка 50 процентов населения. Вместе с тем они чаще сталкиваются с нарушением своих прав на бытовом уровне, насилием в семье и на работе, а также с недостаточным участием в политической жизни, что по большей части обусловлено меньшей активностью самих женщин во время политически активных периодов в стране.

Следует отметить, что гендерное неравенство в Кыргызстане, как и в других странах, может варьироваться в зависимости от региона, этнической принадлежности и других факторов.

Многие люди, занимающиеся гендерными вопросами, часто связывают проблемы неравенства с традиционными ценностями и пытаются изменить их.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314914/
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