Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 22 декабря 1984 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 22 декабря 1984 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −26,3 градуса.

Самым теплым — 22 декабря 2000-го, когда температура составила +16,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет −1,1 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был декабрь 1984 года со средней температурой −13,7 градуса.

Самым теплым — декабрь 1925-го со среднемесячной температурой +5,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 22 декабря в столице малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью столбик термометра опустится до −13 градусов.