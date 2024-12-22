Неделя-24. Обновили главу кабмина, и что сказал Камчыбек Ташиев о президенте

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров подал в отставку. По официальным данным, он написал заявление по собственному желанию. Возглавлял кабинет министров и администрацию президента Акылбек Жапаров больше трех лет — с 13 октября 2021 года.

Интересно его отставку прокомментировал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. «Акылбек Усенбекович — опытный человек и совершил много хороших дел для государства. Мы не обсуждаем решения президента», — заявил он. Однако на вопрос журналистов, есть ли здесь связь с коррупцией в Налоговой службе. Камчыбек Ташиев ответил так: «Он ушел, потому что была связь с чем-то. Не просто так же ушел».

Кроме того, глава ГКНБ признался еще в одном. «Я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах через два года», — заявил на пресс-конференции глава ГКНБ. По его словам, Садыр Жапаров имеет полное право баллотироваться на пост главы государства и он его полностью поддерживает.

Новым главой кабинета министров стал Адылбек Касымалиев.

Ранее он работал первым заместителем Акылбека Жапарова. Адылбек Касымалиев родился 1 декабря 1960 года в селе Долон Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 1984-м окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности «экономист».

В 2015-2018 годах был министром финансов Кыргызстана.

В 2021-2022 годах — заместитель руководителя администрации президента.

В июне 2022-го стал исполняющим обязанности первого заместителя главы кабмина.

Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Государственной налоговой службы. Напомним, 6 декабря после допроса в ГКНБ задержаны председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев. Они подозревались в коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что и. о. главы ГНС Кыдыкбек Кыдыров, назначенный на эту должность 7 декабря, тоже попал под подозрение по делу о махинациях с электронными товарнотранспортными накладными (ЭТТН).

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Депутаты приняли скандальный законопроект о введении штрафов за клевету и оскорбления в интернете и СМИ. Кабинет министров считает, что сейчас законодательство недостаточно эффективно реагирует на такие случаи. В итоге в стране появился еще один дискриминационный закон, который наверняка будет работать только против средств массовой информации и определенных блогеров. Президент его с большей долей вероятности подпишет, так как уже высказывался в его поддержку. Таким образом, по Кодексу о правонарушениях за оскорбления и клевету будут штрафовать: физических лиц до 20 тысяч сомов, юридических — до 65 тысяч.

Все работники государственных, муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ с 50-процентной долей участия государства и их дочерних организаций обязаны до конца 2024 года застраховать свои дома или квартиры в ОАО «Государственная страховая компания». Кыргызстанцы не смогут рассчитывать на подключение жилья к коммуникациям (свет, газ, водопровод, отопление, канализация); получить справку с места жительства, о составе семьи и другие, получить регистрацию или сняться с учета по месту жительства и месту пребывания, если они не застрахуют свои жилые помещения.

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