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Общество

В Кыргызстане успешно провели первую пересадку костного мозга — Султан Стамбеков

В Кыргызстане успешно провели первую пересадку костного мозга. Об этом сообщил заведующий отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства Султан Стамбеков.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Завотделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства Султан Стамбеков

«Урааа! Мы, наконец, можем сказать, что сделали первую успешную аутотрансплантацию костного мозга у детей в стране. Столько бессонных ночей позади! Спасибо всей нашей команде, руководству Шайирбеку Сулайманову, министру здравоохранения Алымкадыру Савирдиновичу, нашей милой и смелой пациентке, врачам и медсестрам! Мы сделали это 100-процентно самостоятельно без приглашения специалистов извне», — написал хирург-онколог.

Известно, что 2 августа 2024 года в Национальном центре охраны материнства и детства впервые начали делать аутологичную трансплантацию костного мозга. Первой пациенткой стала 14-летняя Марьям из Ошской области, страдающая лимфомой Ходжкина. Диагноз ей поставили в 2019 году.

При пересадке костного мозга специалисты заменяют поврежденные клетки на здоровые. Для пересадки используются клетки донора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314628/
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