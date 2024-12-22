Алена Маслова родилась и выросла в Сибири, работала в Москве и США, а последние три года с супругом живет в Бишкеке, где руководит медиапроизводственной компанией в сфере устойчивого развития «Добросфера». О том, как Кыргызстан изменил взгляды на жизнь, девушка поделилась в интервью 24.kg.

Фото из архива собеседницы. Алена Маслова

— До 27 лет жила в России, потом меня пригласили на стажировку в Америку — преподавателем русского языка и русской культуры. Владею также английским и испанским. Год жила в Миннесоте, пока не закончился контракт.

Идея пожить за границей у нас с мужем была с начала 2021-го. Мы выбрали Америку и сейчас в процессе оформления документов. Решили не надеяться на случайный выигрыш, а купить Green card — стоит она $15 тысяч, сделали пока первый взнос ($7 тысяч 500).

За время подготовки документов можно жить в США или в другой стране. В России в это время ужесточили Закон «Об иностранном влиянии». Под формулировку «иностранное влияние» может попасть все, что угодно. Очень жесткие ограничения, поэтому решили переехать.

— Муж изучил, наверное, государств 15, в том числе Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, у меня же выбор сразу пал на Европу и США, потому что я была там. Но супруг английского языка не знал, и это было некой проблемой.

Потом он посмотрел информацию о Кыргызстане: здесь распространен русский язык, дружелюбные люди, вкусная еда и потрясающая природа. Так и определились с выбором.

Муж работает в IT, приехал в Бишкек в начале сентября 2022 года, я в декабре — после окончания контракта и визы в США. Супруг звонил мне по видеосвязи, говорил, что это просто потрясающий город. В этом я тоже убедилась.

В то время курс рубля к сому был 1 к 1,3, и мы могли позволить себе даже досуг. В Москве это дорого, политика цен такая, что хватает в основном на еду и одежду. В Кыргызстане же мы немного расслабились в этом плане.

Фото из архива собеседницы

— Я родилась в Иркутской области, о енисейских кыргызах мы знали из истории, плюс в нашей области много кыргызов. Это в основном люди, которые приезжают на заработки, работают на рынках, в клининге, строителями... Больше мы ничего не знали, кроме распространенных стереотипов, в том числе о медленно развивающемся обществе.

Муж хорошо помнит свое первое впечатление, когда только сел в самолет — веселый голос пилота поведал, что пассажиров «в Кыргызстане ждут вкусная самса и лагман». Эти слова как-то сняли психологическое напряжение. Здесь мы сняли квартиру, нам попалась очень хорошая хозяйка, которая оформила все документы, как положено, и два года относилась к нам как к друзьям. И мы ей очень благодарны.

Фото из архива собеседницы. На даче в Сибири. Усть-Кут, 2011 год

— Три года назад я открыла свою компанию. Это стартап по распространению идей этики, философии доброты, взаимоуважения, взаимопомощи, чувства прекрасного через произведения искусства. Мы изготавливаем мультфильмы, фильмы, стихи, переводы на тему человеческого благополучия, защиты природы и адаптации к изменению климата.

Идея родилась четыре года назад, когда я окончила магистратуру Московского государственного университета имени Ломоносова и думала, где применить свои навыки. Алена Маслова

По профессии я философ языка. Однажды пошла на курс по зеленой экономике, и в этот момент решилась судьба «Добросферы». Я поняла, что стоит обратить внимание на идеи устойчивого развития, доброго отношения, ментального здоровья, зеленого перехода.

Стала искать способы и пути реализации идеи. Открыла ИП в России, но не успела сделать ни одного заказа. Второй раз открыла частную компанию в Америке, а третья «Добросфера» появилась уже в Кыргызстане. Само название сформулировано, исходя из слова «ноосфера» по В.И. Вернадскому, и расшифровывается как «атмосфера доброты».

— Около 10 проектов, направленных на экологию и улучшение ментального здоровья населения. В том числе работали в рамках проекта «Жашыл климат — Устойчивость молодежи к изменению климата» с БИОМ, делали экологические мультфильмы, которые доступны на YouTube. Продолжаем работать с АУЦА и Ассоциацией креативных индустрий, ездили на научно-практическую конференцию в США совместно с Зеленым альянсом и так далее.

— Верите ли вы, что доброта спасет мир?

— Верю, но с научной точки зрения в этом плане мне близки труд Стивена Пинкера «Лучшее в нас» и идея позитивной психологии Мартина Селигмана. Вообще, все люди по умолчанию являются добрыми, просто надо вспомнить о том, как здорово быть человеком, как здорово жить на нашей планете и стремиться вместе к развитию и процветанию.

Мы изучали много аналитических материалов и выяснили, что до 90 процентов любого контента содержит как минимум один паттерн насилия. Детские, коллективные травмы, следы войны, предрассудки, калечащие практики — все это, к сожалению, сегодня находит свое отражение в искусстве. Это транслируется бессознательно, бездумно, критического осмысления не происходит. И наша задача — избавиться от этих паттернов насилия, переписав сценарии, создав новые, ну или хотя бы привлечь внимание к этой проблеме.

— Чем вас удивил Кыргызстан?

— Первое, что я заметила из позитивного, — это прекрасное, психологическое равновесие и семейное ядро. Семьи многодетные, в них есть атмосфера спокойствия и равенства. Это удивительно, потому как раньше я думала, что обычно братья и сестры конкурируют между собой и так далее.

В России люди живут в состоянии невроза и постоянного напряжения. Это связано с быстрым темпом экономики, социальными лифтами и стеклянными потолками. Нужно стараться соответствовать. Здесь спокойнее, люди более психологически устойчивые.

Еще что понравилось — так это природа, за которой следят, ухаживают. Кыргызстан — один из очагов биоразнообразия, тут огромное количество эндемичных видов, которые существуют как напоминание о том, что мы сами выходцы из природы, мы неразрывно с ней связаны, и ее надо беречь.

Но, конечно, есть и различные экологические проблемы — смог, утилизация мусора и другое. Нужен менеджмент отходов. Потому что такое количество пакетов, которые дают в супермаркетах, — это страшно. Пакетик кладут в пакетик, а сверху дают еще большой пакет. Нужно внедрять экопривычки, популяризовать экологию, защищать природу.

Если же смотреть по Целям устойчивого развития, картинка, скорее, позитивная, чем негативная. Кыргызстан сам по себе маленький, и сделать какую-то реформу для достижения устойчивого развития на уровне государства представляется не только возможным, но и удачным.

Фото из архива собеседницы

— В Сибири у нас культура такая же коллективная, как и в Кыргызстане. На стол накрываем тоже много блюд. А о родном городе напоминает пребывание в горах Кыргызстана, среди хвойных деревьев, елок, это как в тайге. Еще тут растут похожие цветы — оранжевые жарки, фиолетовые прострелы. Я не видела этих цветов с тех пор, как уехала из Сибири в 2012 году, и, когда их встретила в Кыргызстане, прослезилась.

Бишкек по инфраструктуре напоминает сильно Рязань, откуда родом мой муж и где мы какое-то время жили. Но Бишкек более развитый, есть потрясающие возможности, и при этом он такой неспешный. Алена Маслова

Чем Бишкек похож на Москву, так это выходом на международный уровень. Практически все международные организации, их офисы, представительства, которые есть в Москве, присутствуют и в столице Кыргызстана. Это классное сочетание, когда город не живет в бешеном темпе, но при этом есть выход на международный уровень.

— В эмиграции привыкаешь жить в других реалиях. Дефицита товаров особо не чувствуем. Если он есть, то в специфических нишах, как покупка комплектующих для компьютера, туристического снаряжения, спортинвентаря. На эти случаи есть Wildberries и Ozon. Раньше мы вообще не занимались интернет-шопингом, а сейчас привыкли.

Финтех в России, если честно, лучше, даже по сравнению с американским. Можно что-то купить в один клик, зайти в банк или какое-нибудь приложение онлайн, которое быстро отреагирует на твой денежный перевод.

Местная еда сильно отличается. Бешбармак, куурдак, плов... Это своя гастрономическая культура. Муж счастлив, родственники, когда приезжают, тоже хвалят. А я веган, поэтому не могу оценить. Но мы ходим на рынок, где можно купить прекрасные фрукты и овощи. Это то, чего нам не хватало в Москве.

Но больше всего радует не ассортимент, а покупательная способность опять же. Здесь на те деньги, которые у нас есть, можно позволить себе больше, чем в России.

Фото из архива собеседницы

— Строя планы на будущее, мы планировали уехать через какое-то время. Но за последний год у меня сформировалось колоссальное комьюнити, я нашла много друзей. Впервые почувствовала радость от близости делового общения, встреч с единомышленниками. У меня даже в Москве не было столько друзей. Кыргызстанцы очень общительные!

В Москве люди строят карьеру, заняты. Из-за бешеного темпа жизни люди часто выживают, а в Бишкеке люди живут. Да, они тоже заняты, но при этом не забывают о досуге, культуре, встречах. Жизнь не крутится только вокруг экономики.

Фото из архива собеседницы. В Нью-Йорке

Я, конечно, планирую получить грин-карту, но вот где буду работать, куда буду приезжать и где у меня будет недвижимость — это большой-большой вопрос, потому что Кыргызстан умеет влюблять в себя. Я не знала, что такая магия, вообще, возможна. Когда я столкнулась с людьми здесь, когда мы стали дружить, делать вместе проекты, путешествовать по работе, я поняла, что не место красит человека.

Кыргызстан заставил меня пересмотреть точку зрения америко- и европоцентризма. Он разрушил мой стереотип горделивого отношения к культурам и людям с высоты экономической лестницы. Я так не относилась, но этот стереотип сидел в голове. Нравственность и мораль, доброта и ответственность не всегда коррелируют с экономикой. Это я увидела впервые в Кыргызстане, и мне расхотелось уезжать.