Не теряйте бдительности. Минцифры вновь предупреждает кыргызстанцев о мошенниках

Министерство цифрового развития просит кыргызстанцев быть бдительными. В ведомстве отметили, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники используют имя Минцифры для проведения поддельных опросов и сбора личных данных.

Министерство цифрового развития не проводит опросы по телефону или через мессенджеры.

«Мошенники часто представляются сотрудниками госорганов или операторов связи, чтобы ввести вас в заблуждение и получить конфиденциальную информацию.

Министерство тесно сотрудничает с операторами связи и правоохранительными органами для предупреждения мошеннических действий в отношении граждан.

Как защитить себя: не сообщайте личные данные незнакомым лицам по телефону или в мессенджерах.

Мы продолжаем работу по обеспечению вашей цифровой защиты и призываем вас оставаться внимательными. Помните: ваша бдительность — залог безопасности», — говорится в сообщении.